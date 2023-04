Chiude il museo berlinese che ospita gli argenti di Paternò: “Esponiamoli qui”

L'intervento del consigliere nazionale dell'Archeoclub, Francesco Finocchiaro.

PATERNO’. Una ristrutturazione imponente che porterà il Pergamon Museum, uno dei più importanti di Germania, a riaprire i battenti solo nel 2027. Una notizia che riguarda in qualche modo anche la Sicilia. Non fosse altro che il sito tedesco ospita anche (tra gli altri) i suggestivi “argenti di Paternò”: sette pezzi pregiati – in argento, per l’appunto – che risalirebbero ad un’età compresa tra il III ed IV secolo a. C.

La chiusura del museo comporta, automaticamente, l’impossibilità di essere fruibili al pubblico.

Da qui, la richiesta- appello della sezione paternese dell’Archeoclub d’Italia, per voce del consigliere nazionale Francesco Finocchiaro.

“Sarebbe utile che gli argenti di Paternò – spiega Finocchiaro -, custoditi a Berlino al Pergamon, potessero esporsi nella città di provenienza, l’antica Hybla Major, oggi Paternò, magari sulla sua acropoli. Credo che sia necessario, per territorializzate il patrimonio archeologico disperso nel mondo, oggi più che mai che il prestigioso museo berlinese resterà parzialmente chiuso per molti anni”.

Una proposta tutt’altro che campata per aria. E che, anzi, riaccende l’attenzione sulla questione della valorizzazione del nostro patrimonio artistico-culturale: anche su quello “conservato” all’estero.