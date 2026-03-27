L'annuncio di Anas

CATANIA – Dalle 21:30 di lunedì 30 marzo alle 6 del giorno successivo Anas effettuerà un’esercitazione all’interno della galleria San Demetrio, lungo l’autostrada Catania-Siracusa.

L’esercitazione lungo la Catania-Siracusa

Si tratta di un’esercitazione periodica che simulerà un incendio all’interno della galleria e consentirà di verificare sul campo il corretto funzionamento dei sistemi tecnologici installati. Verranno testati, inoltre, i piani di gestione delle emergenze attraverso il monitoraggio dei tempi di intervento dei mezzi di soccorso.

Il tratto chiuso

Durante lo svolgimento della simulazione l’autostrada rimarrà chiusa al transito dei veicoli, in entrambe le direzioni, fra i chilometri 4,760 e 7,700. La chiusura riguarderà anche le rampe dello svincolo di Lentini, lungo la SS114 Dir.

I percorsi alternativi

Durante queste ore il percorso alternativo verrà segnalato sul posto e sarà garantito dalla Statale 114 ‘Orientale Sicula’ e dalla Statale 114 Dir ‘Della Costa Saracena’.