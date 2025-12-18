Chivu “Pronti a giocarci la Supercoppa, un onore allenare l’Inter”

RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Testa alta e giocarsela a viso aperto, al di là dell’avversario. Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, seconda semifinale della Supercoppa italiana, in programma domani a Riyadh. “E’ un trofeo, sono due partite. Noi dobbiamo ribattere colpo su colpo, giocando ogni partita con ambizione e voglia. La squadra deve crescere e dimostrare, ha l’ambizione giusta per portare avanti il percorso. Visto che siamo qua, anche se non lo meritiamo, approfittiamo del nuovo format che è un regalo a noi e al Milan. Siamo qua e ce la giochiamo fino in fondo”, ha detto Chivu.

Il tecnico dei nerazzurri ha poi parlato dell’importanza della coesione che c’è all’interno dello spogliatoio: “E’ un onore allenare un gruppo come loro. Hanno lavorato sodo, è un gruppo unito e che ha tanta voglia, è affamato e vuole vincere qualche trofeo. Dobbiamo mettere il massimo, nessuno ci regala nulla. Questo gioco è meraviglioso, ma anche bastardo quando si perde immeritatamente, noi però dobbiamo sempre uscire dal campo a testa alta perchè sappiamo quello che vogliamo. Non dobbiamo dimostrare niente, poi per vincere bisogna meritare a prescindere da quello che è l’avversario”.

Chivu ha poi proseguito parlando della possibilità di vincere il suo primo trofeo in carriera: “Quanto conterebbe per me vincere subito una competizione? Non mi cambia nulla, non sono a caccia di reputazione. Mi godo la crescita della squadra. Abbiamo la consapevolezza di quello che vogliamo e possiamo fare, solo così si costruiscono squadre con possibilità di vincere trofei. Il Bologna? Sono scomodi un pò per tutti. Lo erano con Thiago Motta e prima ancora con Mihajlovic. E ora lo sono con Italiano. Dall’inizio ci siamo proposti di battere colpo su colpo, giocare con voglia e ambizione, è una squadra che ha tanto da dimostrare e portare avanti il percorso. Quello che è accaduto lo scorso anno ormai è il passato. Testa al Bologna e poi si vedrà”.

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Alessandro Bastoni: “Non era facile ripartire dopo un cambio di allenatore, Chivu ci ha dato una grossa mano a ritrovare la voglia di lottare. Non era facile ripartire dal punto di vista mentale per poterci giocare tutto. In realtà lo spirito di gruppo non se n’è mai andato del tutto. Forse in alcuni momenti è venuto meno, credo sia fisiologico, ogni tanto serve una mano, quest’anno è arrivata in maniera significativa. Siamo un gruppo, sappiamo che ci sono dei margini di miglioramento”. Il difensore ha poi aggiunto: “Abbiamo sbagliato due tempi in questa stagione, ad oggi siamo primi in Serie A e in Champions siamo nelle prime otto. Dal mio punto di vista ho poco da contestare alla squadra per come sta reagendo alle voci su problemi che non esistono”.

