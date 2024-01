Ciao Matteo, quanto dolore per una vita spezzata ad appena 26 anni

La tragedia di Capodanno

BELPASSO (CATANIA) – Ci sono le parole sincere del sindaco Carlo Caputo: “Cosa dire di fronte ad una morte improvvisa? Un incidente, una tragedia che ha messo fine ad una giovane vita. Porgo le mie più sincere condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore per la dipartita di Matteo Virzì”.

C’è la scrittura dolorosa di chi lo conosceva: “Matteo, dolcissimo ragazzo, non ci posso credere”.

Il commento arrabbiato di chi tiene fuori il destino dalla tragedia: “Bisogna mettere in sicurezza quella strada maledetta. Buia, guard-rail che sporge in prossimità dell’incrocio, auto che girano di colpo per non girare in rotatoria… È molto trafficata, non bisogna perdere tempo!”.

C’è l’incredulità di chi sa che mai potrà accettare: “Che dolore immenso, mi stringo al dolore della famiglia, sono mamma e non posso pensare ad un notizia così dolorosa, riposa in pace Matteo! È da lassù dai conforto ai tuoi cari”.

Di certo, c’è una comunità belpassese affranta dall’accaduto. La morte è ferita che non può essere accettata. Perfino feroce quando arriva in una di quelle strade che non dignitose nemmeno ad essere percorse. E che diventa crudele quando qualcuno che risplendeva nella vita degli altri saluta e se ne va.

Matteo non c’è più. Portato via alla vita nel primo giorno dell’anno, in quello che avrebbe dovuto essere il più gioioso. Si è trasformato invece in lutto e l’aggettivo ingiusto diventa terribile notizia del distacco. Nessuna morte è giusta. Nessuna. Ma ce ne sono alcune che fanno più male.

La Peugeot nella quale viaggiava assieme all’amico 25enne (rimasto gravemente ferito) è andata completamente distrutta. L’ennesima croce sull’asfalto delle strade siciliane. Ed il cordoglio sui social diventa un colpo al cuore, tra le parole che rincorrono e che non smettono di amare un ragazzo di appena 26 anni andato via incredibilmente troppo presto.