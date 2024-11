Spettacoli, sport e turismo: terzo fine settimana per Etneb

Appuntamenti nelle province di Catania e Messina

CATANIA – Terzo fine settimana ricco di appuntamenti per Etneb, il progetto finanziato dal Ministero del Turismo ed organizzato dall’Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo che celebra i territori dell’Etna e dei Nebrodi.

Dall’8 al 10 novembre ancora spazio a degustazioni, visite guidate, spettacoli, press tour dedicati e soprattutto al via l’apertura di uno dei due importanti saloni dedicati. Il 9 novembre a Maletto, in territorio nebroideo, apre le porte il Salone dell’enoturismo I Calici sull’Etna.

Le novità enologiche

Un’esperienza che unisce vino, cultura e paesaggi mozzafiato: oltre 25 aziende vitivinicole siciliane pronte a svelare tutte le novità enologiche del 2025 attraverso degustazioni, master class con esperti del settore e momenti di intrattenimento con artisti di grande richiamo.

Etneb è un contenitore di eventi gratuiti nato per sfruttare la mitezza del clima mediterraneo e destagionalizzare l’offerta turistica. Etneb è anche press tour dedicati con tappe a San Gregorio di Catania, Solicchiata, Bronte, Nicolosi, Ragalna, per esplorare borghi storici e vigneti, a cura di Sicilying.

I workshop

E workshop per gli addetti ai lavori, tra i territori dei Nebrodi (Acquedolci, Santo Stefano di Camastra, Mistretta, Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi,Tortorici, Galati Mamertino, Longi, Sant’Agata di Militello) e dell’Etna (Castiglione di Sicilia, Milo, Randazzo, Passopisciaro, Santa Domenica Vittoria, Linguaglossa), entrambi a cura di Ulisse.

Per gli eventi aperti al pubblico si comincia venerdì 8 novembre a Mistretta con il “Teatro del gusto”: una serie di show cooking con chef esperti che prepareranno piatti innovativi utilizzando ingredienti freschi e locali, garantendo un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Il Messina Street Food

Evento pomeridiano, a cura di Messina Street Food Fest, che si terrà al Cineteatro Falcone Borsellino. Sabato 9 novembre saranno protagonisti sia i territori dell’Etna che dei Nebrodi. A Maletto, nel catanese, il grande evento curato da Wine Sicily del Salone dell’enoturismo I Calici sull’Etna presso la tensostruttura in piazza Di Matteo.

Qui alle ore 18 si terrà una master class guidata da Torre Mora dal titolo “Alla Scoperta dell’Etna”, un’esperienza alla cieca con tre vini dell’Etna in degustazione, alla quale seguirà il concerto di Sagi Rei.

Il Cuntu culinario

Parallelamente a Ucria, nel messinese, il “Cunto culinario”, proposto da Il Circuito di Bacco che si terrà presso l’agriturismo La Sorgente. Un evento imperdibile guidato dal carismatico Paride Benassai insieme a un ensemble di artisti. Qui la cucina non è solo un’attività, ma un vero e proprio rito gastronomico che trasforma ogni piatto in una narrazione, celebrando la ricchezza delle tradizioni culinarie locali e unendo il palcoscenico e la tavola.

Altro evento pomeridiano, sempre nel messinese, a Santo Stefano di Camastra, curato da Messina Street Food Fest. Visita, degustazione ed esperienze museali presso il Museo civico della ceramica.

Le tappe gastronomiche

La mattina, nel catanese, saranno diverse le tappe enogastronomiche organizzate da Le Contrade dell’Etna: da Milo presso l’Azienda Agricola Iuppa, a Nicolosi presso la Tenuta Foti Randazzese, a Santa Maria di Licodia presso le Cantine Travaglianti. Tour alla scoperta di cantine storiche, aziende agricole e borghi ricchi di storia, dove i sapori autentici della terra si fondono con la bellezza naturale dei paesaggi.

“Assaggi in piazza” invece, a Castiglione di Sicilia, in collaborazione con Sicily Fest. Un viaggio nel gusto in un’atmosfera di festa. Domenica 10 novembre si torna al Salone dell’enoturismo I Calici sull’Etna a Maletto dove dalle ore 17 si terranno due masterclass: “Un viaggio in Sicilia”, ovvero la degustazione alla cieca di 3 vini rappresentativi dell’Isola, e “La Sicilia da Est a Ovest” con altre 3 etichette esclusive degustate alla cieca.

Lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte

A chiudere la manifestazione in allegria lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte alle ore 21.30. Sempre domenica, a Linguaglossa, presso la Cantina Vivera, torna infine il “Cunto Culinario” de Il Circuito di Bacco, e a Bronte non poteva mancare un momento di degustazione del noto pistacchio. Evento curato da Sicily Fest e che si terrà presso La Dulcea di Nelson.