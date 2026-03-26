Aria fredda di matrice artica pronta ad impattare sulle coste siciliane nelle prossime ore

Non solo Nord e Centro Italia: il ciclone Deborah è pronto a colpire il Sud, Sicilia compresa, con una fase di maltempo che, secondo le ultime proiezioni, ci farà ripiombare in pieno inverno. Dalla serata di giovedì 26 marzo l’isola entrerà nel cuore di una perturbazione di origine polare capace di generare fenomeni violenti e diffusi.

L’attenzione è alta soprattutto per la rapidità con cui il sistema si svilupperà e per l’energia in gioco, alimentata da forti contrasti termici.

Ciclone Deborah in Sicilia, quando arriva e quanto dura

Secondo le previsioni, il ciclone Deborah entrerà in azione in Sicilia nella serata di giovedì 26 marzo, con un rapido peggioramento che interesserà inizialmente le zone occidentali e tirreniche.

La fase più intensa è attesa tra la sera di giovedì e l’intera giornata di venerdì 27 marzo, quando il sistema ciclonico raggiungerà il massimo della sua potenza. Il maltempo dovrebbe poi proseguire, seppur in graduale attenuazione, fino a sabato 28 marzo.

Grandinate, venti di burrasca, neve e mareggiate

Le proiezioni indicano precipitazioni diffuse e persistenti, con accumuli significativi concentrati in poche ore, soprattutto lungo i versanti tirrenici e nelle aree montuose.

Il vento sarà particolarmente intenso: raffiche di maestrale, a tratti molto forti, potrebbero interessare gran parte del territorio, con mareggiate lungo le coste esposte.

Tra gli scenari più critici viene segnalata anche la possibilità di eventi localizzati intensi, come grandinate e sistemi temporaleschi organizzati. Attese nevicate tra i 500 e i 600 metri sulle Madonie e tra i 700 e gli 800 metri su Nebrodi, Peloritani e rilievi a sud di Palermo.

Temperature in calo e ritorno del freddo

Il passaggio del ciclone porterà anche un sensibile abbassamento delle temperature. Nella giornata di venerdì 27 marzo, lungo le coste le minime scenderanno sotto i 10 gradi, mentre nelle zone interne potrebbero toccare valori inferiori allo zero.

Le temperature massime difficilmente supereranno i 15 gradi, contribuendo a un contesto climatico più simile all’inverno che alla primavera.

Perché il ciclone Deborah è particolarmente intenso

Il ciclone Deborah si è sviluppato a partire da un minimo depressionario posizionato sull’alto Adriatico, che ha dato origine a un vortice ciclonico di natura polare.

La sua pericolosità è legata proprio all’ingresso di aria fredda che entra in contatto con masse d’aria più miti e umide presenti sul Mediterraneo. Questo contrasto termico favorisce la formazione di fenomeni rapidi e intensi, difficili da prevedere nel dettaglio.

La traiettoria prevista coinvolge direttamente il Sud Italia, con la Sicilia e la Calabria tra le aree maggiormente esposte fin dalle prime fasi.

Possibili effetti su trasporti e territorio

Il passaggio del ciclone Deborah in Sicilia potrebbe avere ripercussioni su diversi settori, a partire dai trasporti. Raffiche di vento e mare agitato potrebbero causare rallentamenti o sospensioni nei collegamenti marittimi e aerei.

A livello locale non si escludono criticità legate alla quantità di pioggia in tempi ridotti, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Ciclone Deborah in Sicilia, decisive le prossime ore

Le prossime ore saranno fondamentali per definire con maggiore precisione l’evoluzione del ciclone Deborah in Sicilia. I modelli previsionali potrebbero aggiornare intensità e traiettoria, influenzando anche il livello di allerta.

Al momento, lo scenario più accreditato indica una fase di maltempo marcato tra giovedì sera e venerdì, con fenomeni diffusi e picchi di intensità. In Sicilia è prevista allerta gialla per venerdì 27 marzo.

La raccomandazione è quella di seguire gli aggiornamenti ufficiali e monitorare l’evoluzione della situazione nelle prossime ore. Nel frattempo, preparate i cappotti.

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