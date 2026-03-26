Meteo, colpo di coda dell’inverno per il ciclone artico

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Ventilazione ‘estrema’, temperature in calo di almeno 10 gradi, mareggiate e onde alte fino a 10 metri: è arrivato in Italia il ciclone artico con le sue manifestazioni che persisteranno fino a domani. Un vero e proprio colpo di coda dell’inverno.

Oggi, in particolare, ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, “avremo venti di burrasca e raffiche di tempesta, Foehn al Nord-Ovest, Bora inizialmente sull’Alto Adriatico, Maestrale altrove; sulla Sardegna il Maestrale solleverà onde imponenti, classificate come mare “Grosso”, con altezze comprese tra i 7 e i 10 metri (Scala Douglas).

La neve cadrà fino a quote collinari specie sul versante adriatico, le temperature massime crolleranno anche di 10°C”. Venerdì, ha aggiunto Tedici, “vivremo condizioni ancora più spiccatamente invernali: sono attese gelate notturne al Nord-Ovest fin sulle pianure, con minime sui -2°C. Abbondanti nevicate interesseranno l’Appennino centro-meridionale a quote di bassa collina. Persisteranno venti di burrasca e mareggiate sulle coste del Medio Adriatico, del Basso Tirreno e della Sardegna occidentale.

Durante il weekend delle Palme si assisterà, invece, ad un graduale miglioramento seppur in un contesto termico freddo. Il vento e il maltempo, ancora vivaci sabato specie su adriatiche e Sud, tenderanno a cessare domenica. L’Appennino si presenterà diffusamente innevato, richiamando scenari tipici di almeno due mesi fa.

Nel dettaglio: – Giovedì 26. Al Nord: fronte artico con maltempo veloce al Nord Est. Al Centro: venti forti, rovesci e neve in collina. Al Sud: fronte artico con maltempo e neve in collina. – Venerdì 27. Al Nord: gelate notturne al Nord-Ovest, nubi altrove. Al Centro: maltempo sulle adriatiche con vento e neve in collina. Al Sud: instabile con piogge, vento e neve in collina. – Sabato 28. Al Nord: gelate notturne al Nord-Ovest, soleggiato. Al Centro: freddo, nuvoloso sulle adriatiche con residuo maltempo, soleggiato altrove. Al Sud: instabile e freddo. Tendenza: domenica più soleggiata. Nuova settimana ancora sotto media e molto instabile.