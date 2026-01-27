 Ciclone, Galvagno cambia ordine lavori all’Ars: “Priorità agli aiuti”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ciclone, Galvagno cambia ordine lavori all’Ars: “Priorità agli aiuti”

Il presidente: "Decisione presa con tutte le forze politiche e il governo"
L'EMERGENZA
di
1 min di lettura

PALERMO – “Con tutte le forze politiche e di concerto con il governo abbiamo deciso, come avevo anticipato ieri, di cambiare l’ordine del giorno dei lavori. E occuparci esclusivamente delle prime risorse finalizzate agli aiuti”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, al termine della conferenza dei capigruppo.

“Abbiamo inoltre stabilito che i disegni di legge di spesa, compreso quello territoriale, saranno sospesi al fine di concentrare tutte le risorse possibili in favore dei territori, dei cittadini, degli agricoltori, dei balneari, ristoratori e lavoratori tutti colpiti dal ciclone Harry”, aggiunge Galvagno.

I ddl sull’emergenza “verranno trattati immediatamente”

“L’Assemblea dopo la votazione del ddl sui primi aiuti e sottolineo primi aiuti, non si fermerà e continuerà a lavorare con il vecchio crono programma ma già sapendo che ogni qualvolta arriveranno le relazioni per i ddl sull’emergenza verranno trattati immediatamente. Questa emergenza, che è di proporzioni incredibili e straordinarie, è adesso – conclude -. Per questo occorre non perdere un minuto di più”.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI