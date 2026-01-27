Il presidente: "Decisione presa con tutte le forze politiche e il governo"

PALERMO – “Con tutte le forze politiche e di concerto con il governo abbiamo deciso, come avevo anticipato ieri, di cambiare l’ordine del giorno dei lavori. E occuparci esclusivamente delle prime risorse finalizzate agli aiuti”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, al termine della conferenza dei capigruppo.

“Abbiamo inoltre stabilito che i disegni di legge di spesa, compreso quello territoriale, saranno sospesi al fine di concentrare tutte le risorse possibili in favore dei territori, dei cittadini, degli agricoltori, dei balneari, ristoratori e lavoratori tutti colpiti dal ciclone Harry”, aggiunge Galvagno.

I ddl sull’emergenza “verranno trattati immediatamente”

“L’Assemblea dopo la votazione del ddl sui primi aiuti e sottolineo primi aiuti, non si fermerà e continuerà a lavorare con il vecchio crono programma ma già sapendo che ogni qualvolta arriveranno le relazioni per i ddl sull’emergenza verranno trattati immediatamente. Questa emergenza, che è di proporzioni incredibili e straordinarie, è adesso – conclude -. Per questo occorre non perdere un minuto di più”.