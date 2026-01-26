 Ciclone Harry, Comune di Catania: presto i moduli per gli indennizzi
Ciclone Harry, Comune di Catania: presto i moduli per gli indennizzi

La nota
L'EMERGENZA
di
CATANIA – “Con riferimento ai danni causa dagli eventi meteorologici del 20 e 21 gennaio scorso a edifici e attività commerciali private ricadenti nel territorio comunale di Catania, si specifica che eventuale richiesta di indennizzi va presentato solo ed utilizzando esclusivamente gli appositi moduli che in tempi brevi verranno approntati dal dipartimento Regionale di Protezione civile della Sicilia”.

Lo rende noto, con una comunicazione, il Comune di Catania per i danni provocati dal ciclone Harry.

“Una volta diramata ai Comuni – è spiegato nella nota – la modulistica ufficiale predisposta dalla Regione, verrà prontamente messa a disposizione sul sito internet istituzionale per essere utilizzata dagli aventi diritto”. 

