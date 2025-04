Esordio vincente al Master1000 di Madrid per Cinà: battuto Wong

Match durato un'ora e 20 minuti. Nel prossimo turno affronterà Korda

MADRID – Seconda vittoria in carriera un torneo ATP per il 18enne palermitano Federico Cinà. Il tennista, che ha ricevuto una wild card per il Master1000 di Madrid, ha battuto in due set con il risultato di 76(5) 61 il tennista di Hong Kong Coleman Wong (169 ATP), nel match durato un’ora e 20 minuti.

Una partita contratta nel primo parziale risolto al tie-break, mentre il secondo è stato vinto in maniera abbastanza agevole con un netto 61.

Nel prossimo turno Cinà affronterà lo statunitense Sebastian Korda, numero 24 della classifica Atp.

Quello di oggi è un successo importante anche in chiave classifica, infatti questo risultato permette a Cinà di avvicinarsi alla Top-300.

Il primo parziale deciso al tie-break, dopo un parziale dove l’unica palla break – non convertita – è stata in favore del giocatore siciliano. Al tie-break i primi quattro punti sono tutti per il giocatore in risposta, e si è andati punto a punto fino al 6-5 dove Cinà ha trovato una risposta che ha permesso all’italiano di portare a casa il parziale.

Nel secondo set Cinà rientra in campo molto bene e, dopo aver tenuto il proprio turno di battuta senza particolari apprensioni, piazza subito l’allungo, grazie a tre errori di Coleman Wong. Immediata la reazione di Wong, ma è bravo l’azzurro a giocare profondo annullando la possibilità di contro-break per ben due volte.

Sul 4-1 a suo favore, Cinà si porta sul 15-30 e, poi, il secondo break. Trovatosi a servire per il set il classe 2007 è bravissimo a difendersi dagli ultimi tentativi di rimonta di Wong che, però, deve arrendersi 61.