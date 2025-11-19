Cina, l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici registra forte crescita

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il numero di colonnine di
ricarica per veicoli elettrici (EV) in Cina ha superato 18,64
milioni alla fine di ottobre di quest’anno, segnando un aumento
del 54% rispetto all’anno precedente, secondo i dati ufficiali
diffusi mercoledì.
Tra queste, circa 4,53 milioni erano infrastrutture di ricarica
pubbliche, mentre oltre 14,11 milioni erano private, con
incrementi rispettivamente del 39,5% e del 59,4%, secondo i dati
dell’Amministrazione nazionale dell’ energia.
Secondo i dati disponibili, alla fine di ottobre la potenza
nominale complessiva delle strutture pubbliche di ricarica per
veicoli elettrici era pari a circa 203 milioni di kilowatt, con
una media di 44,69 kilowatt.
All’inizio del mese scorso, la Cina ha presentato un piano
d’azione triennale per migliorare l’infrastruttura nazionale di
ricarica EV, con l’obiettivo di creare una rete a livello
nazionale composta da 28 milioni di impianti di ricarica, con una
capacità pubblica superiore a 300 milioni di kilowatt entro la
fine del 2027.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-