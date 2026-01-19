Cina, nel 2025 crescita del Pil al 5%

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il PIL della Cina è cresciuto del 5% su base annua nel 2025, raggiungendo l’obiettivo annuale. E’ quanto emerge oggi dai dati ufficiali.

Lo scorso anno il PIL cinese ha raggiunto il livello record di 140.187,9 miliardi di yuan (circa 20.010 miliardi di dollari USA), secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Nel quarto trimestre, l’economia è cresciuta del 4,5% rispetto all’anno scorso, e dell’1,2% rispetto al trimestre precedente, ha riferito l’NBS.

Nonostante un complesso contesto interno ed esterno, l’economia ha continuato ad avanzare sotto pressione, conseguendo nuovi progressi nello sviluppo di alta qualità, ha osservato l’NBS.

L’ente ha aggiunto che nel 2025 sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi e i compiti principali dello sviluppo economico e sociale, portando a una conclusione positiva il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025).

Di fronte agli improvvisi cambiamenti del contesto internazionale e al crescente emergere di difficoltà e sfide interne, la Cina ha adottato macropolitiche più proattive ed efficaci, che hanno contribuito a compensare gli shock esterni avversi e a stabilizzare le basi dello sviluppo nonostante i venti contrari, ha dichiarato Kang Yi, direttore dell’NBS, nel corso di una conferenza stampa.

