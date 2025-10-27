 Cina: profitti principali imprese in rialzo del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025
PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I profitti delle principali

imprese industriali cinesi sono aumentati del 3,2% su base annua

nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati ufficiali resi noti

lunedì.

Le imprese industriali con un fatturato annuo dell’attività

principale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di

dollari) hanno visto i loro profitti complessivi totalizzare 5,37

trilioni di yuan durante il periodo di nove mesi, secondo

l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Nel mese di settembre, i profitti delle principali imprese

industriali hanno registrato una notevole ripresa, con un aumento

del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,

secondo l’NBS.

– Fonte foto: Xinhua –

(ITALPRESS).

