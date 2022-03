Cina: gli Usa vogliono sopprimere il nostro paese e la Russia

È stato convocato un nuovo Consiglio Atlantico

Il rapporto sulla strategia di difesa nazionale degli Usa “è pieno di idee da Guerra Fredda e di confronto tra i campi: Cina e Russia sono due grandi potenze e il tentativo di contenere e sopprimere entrambi i Paesi non avrà successo”. E’ il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, all’indomani della presentazione della relazione del Pentagono a corredo del budget 2023, secondo cui la Cina è il più importante concorrente strategico degli Usa.

Dall’altra parte del fonte, il Consiglio Atlantico è stato convocato a Bruxelles per il 6 e 7 aprile per discutere degli sviluppi della guerra in Ucraina. Alla riunione è prevista la partecipazione in presenza dei 30 ministri degli Esteri dei Paesi che fanno parte della Nato. A presiedere l’incontro sarà il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg, il cui mandato è stato rinnovato fino al 30 settembre del 2023. Intanto, la Casa Bianca fa sapere che il presidente Usa Biden sentirà per telefono i vari leader europei sugli sviluppi della crisi ucraina