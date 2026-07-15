Cinema, “Quinn” sbarca a Hollywood

ROMA (ITALPRESS) – A un anno dalla sua nascita, la casa di produzione GM Production, divisione cinema di Gruppo Matches, agenzia con sedi in Italia e in Cina, sbarca a Hollywood grazie al primo cortometraggio prodotto, Quinn, di Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi, selezionato all’edizione 2026 dell’HollyShorts Film Festival, uno dei più prestigiosi al mondo tra quelli dedicati al cinema breve.

La kermesse si terrà ad Hollywood – Los Angeles dal 13 al 23 agosto 2026, in quello che dal 2005 è uno dei principali trampolini di lancio mondiale per i registi di corti, evento di qualificazione ufficiale per gli Oscar in quattro categorie.

“Nuovi orizzonti che mi riempiono di gioia, mi danno la forza di continuare ad investire e guardare oltre, puntando su storie che sentiamo di dover raccontare, contenuti che ci guidano nella scelta dei nostri progetti – commenta il Ceo di Gruppo Matches, Andrea Cicini -. Il cinema ha un potere enorme e come produttori abbiamo una responsabilità altrettanto grande: quella di saper scegliere e accompagnare, con il cuore e con la testa, film capaci di donare emozioni, ma anche scuotere gli animi, restituendo al pubblico l’essenza più intima dei sentimenti”.

“Siamo felicissimi di questa selezione, che porta GM Production oltreoceano. “Quinn”, la nostra prima produzione, continua a darci grandi soddisfazioni – sarà infatti in competizione anche all’International Queer Film Festival di Playa del Carmen, in Messico, il prossimo novembre – e vederlo approdare ad Hollywood rappresenta per noi un significativo salto in avanti, un onore e un motivo di grande orgoglio, anche perchè tratta temi importanti e attuali”, aggiunge Cristina Borsatti, Responsabile di GM Production.

“Quinn” mette infatti al centro della storia un giovane alla ricerca della propria identità sessuale che, dopo aver subito un brutale pestaggio, decide di mettersi sulle tracce del proprio aggressore. A interpretare i due protagonisti sono Costantino Seghi e Filippo De Carli, due giovani talenti che affrontano ruoli complessi con notevole maturità, portando sul grande schermo il tema della violenza sessuale e dell’identità di genere.

“Siamo incredibilmente orgogliosi che “Quinn” sia stato selezionato per HollyShorts, un festival che rappresenta l’eccellenza del cortometraggio. Avere l’opportunità di proiettare il film presso l’iconico TCL Chinese Theatre di Los Angeles è davvero emozionante, non solo per la fama leggendaria della sala, ma anche per la consolidata tradizione di HollyShorts nel celebrare l’eccellenza del cinema breve internazionale. E’ un onore far parte della selezione di quest’anno”, questo il commento dei registi Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi.

“Quinn” (https://vimeo.com/1162551235) è distribuito da Sayonara Film e ha segnato il debutto produttivo di GM Production, casa di Produzione Indipendente e Divisione Cinema di Gruppo Matches, nata con l’obiettivo di sostenere nuove voci creative nel panorama audiovisivo italiano e internazionale.

– Foto GM Production –

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