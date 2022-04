Cingolani: “Guardiamo a un futuro energetico moderno”

“Dobbiamo decidere se vogliamo mandare avanti il Paese o se prevalendo altre logiche indietro di 30 anni“

“Dobbiamo pensare a quale panorama energetico vogliamo per il Paese per i prossimi 30 anni, dobbiamo guardare a un futuro energetico più moderno con la combinazione di sorgenti il più possibile ampia è il momento del sacrificio”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a Radio24, spiegando che “Non si può andare avanti solo con le rinnovabili per mezzo secolo”.

Il ministro ha osservato che Regioni con più sole e vento “sono più fortunate perché hanno più energia disponibile ma comprendo che dal punto di vista paesaggistico possano non gradire questi grandi impianti, ma qui dobbiamo decidere se vogliamo mandare avanti il Paese o se prevalendo altre logiche, paesaggistica, turistica andiamo indietro di 30 anni. Non credo che sia da porsi questo problema”.

“Non dimentichiamo che sono impianti reversibili e un giorno possono essere smontati. Stiamo lavorando molto rapidamente ma a piccoli passi perché queste cose non si devono fare solo di autorità, si devono fare anche parlando con i diversi attori istituzionali. C’è una discussione in corso la Conferenza Stato-regioni, incontreremo anche le Regioni che hanno più problemi in questa direzione. Credo si debba arrivare a un punto di sintesi ma non abbiamo molto tempo. Sono problemi complessi e non si può intervenire solo di autorità ma bisogna prendere delle decisioni”.