Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco

PALERMO – Fuoco nella notte in una strada di Cinisi. Le fiamme hanno distrutto una Lancia Y parcheggiata in via Tonnara. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco che non hanno dubbi: l’origine è dolosa. Adesso si scava nella vita del proprietario per capire cosa ci sia dietro il danneggiamento.