 La polizia ai prefetti: "Alzare la vigilanza sulle basi Usa in Italia"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Circolare della polizia ai prefetti: “Alzare la vigilanza sulle basi Usa in Italia”

La disposizione dopo l'acuirsi della crisi in Medio Oriente
IL CONFLITTO
di
1 min di lettura

ROMA – Un “rafforzamento dei dispositivi di vigilanza” sulle basi militari americane presenti in Italia, “nonchè presso i siti sensibili riconducibili alla filiera di produzione ad interesse militare, specie di quella a supporto della catena logistica bellica degli alleati”.

Questa la disposizione contenuta in una circolare – visionata dall’ANSA – inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza a prefetti e questori. L’acuirsi della crisi in Medio Oriente, è l’indicazione, “potrebbe innescare una ripresa della campagna antagonista a sostegno della causa palestinese o comunque in direzione antimilitarista con possibili manifestazioni di protesta” presso quei siti. 

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI