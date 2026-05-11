Circolare su hantavirus, quarantena per 6 settimane per contatti stretti

"Si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela"

ROMA – Quarantena fiduciaria per sei settimane, monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Sono alcune delle misure raccomandate per i “contatti ad alto rischio” tra i passeggeri della nave Hondius dove si è verificato un focolaio di hantavirus.

Lo indica la circolare messa a punto dal ministero della Salute ‘Focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius: aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica’.

“Pur confermando che il rischio da hantavirus per la popolazione generale dell’UE/SEE rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione all’identificazione precoce di eventuali casi sospetti e all’adozione tempestiva delle misure di contenimento previste per i casi confermati”, si legge ancora nella circolare sull’hantavirus del ministero della Salute.

Tale impostazione “appare necessaria in considerazione della possibilità, seppur limitata, di trasmissione interumana in ambito comunitario”.

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