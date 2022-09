Circolo Canoa Catania: Angemi, Pagano e Caruso Campioni d’Italia

All’Idroscalo di Milano un’altra grande impresa firmata dal circolo etneo

1' DI LETTURA

CATANIA – All’Idroscalo di Milano un’altra grande impresa firmata dal Circolo Canoa Catania. Il team rossazzurro conquista ben tre titoli italiani, nel campionato italiano Assoluto e Master di canoa olimpica, con i formidabili atleti Luca Angemi, Klaus Pagano e Francesca Caruso. Medaglia d’Argento per Andrea Biagi; bronzo nel K2 con Mimmo La Rosa ed Aurelio Iuvara. Ieri una prima giornata, sulla distanza dei metri 1.000, da brividi ed emozioni forti per il gruppo catanese.

“Gareggiare in questo luogo è il sogno di ogni canoista – commenta Luca Angemi -. L’Idroscalo di Milano è il tempio della canoa. Vincere qui un campionato italiano ha ancora di più il sapore dell’impresa. Mi sono davvero commosso nel sentire la voce di mio figlio Armando incitarmi negli ultimi metri”.

Con queste tre vittorie, il palmares del Circolo Canoa Catania conta, nella sua storia, ben 155 titoli italiani. E non finisce qui. Oggi è prevista la seconda giornata di gare sulla distanza dei metri 500 dove il Circolo Canoa Catania schiererà in acqua anche Santo La Delfa e Salvo Sanfilippo. Infine grande attesa per le gare di domenica sui metri 200. Nel K1 Senior femminile riflettori puntati sulle “poliste” Martina La Rosa e Martina Anastasi. All’Idroscalo di Milano, il Circolo Canoa Catania vuole continuare a far bene e regalare spettacolo.