Circolo Canoa Catania, tre squadre ai play-off scudetto di Milano

CATANIA – Si è concluso, ieri pomeriggio, a San Miniato (Pisa) il campionato di Serie A Senior, maschile e femminile, di canoa polo. Sabato 6 e domenica 7 agosto squadre in acqua all’Idroscalo di Milano per i play-off che assegneranno lo scudetto 2022. Alle finali tricolore prenderanno parte ben tre squadre del Circolo Canoa Catania. Hanno staccato il pass per i play-off la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e lo Jomar Club Catania nel maschile; la Polisportiva Canottieri Catania nel torneo femminile. Un tris di squadre pronto a lottare per raggiungere il prestigioso obiettivo.

In Serie A femminile, le rossazzurre di coach Alessandra Catania hanno chiuso al primo posto in classifica con 58 punti, 6 in più della Canoe Rovigo seconde classificate. Alle finali di Milano ci saranno, oltre a Catania e Rovigo, anche Circolo Nautico Posillipo e Canottieri Ichnusa. A San Miniato, Polisportiva Canottieri Catania scatenata con cinque vittorie su cinque. Roberta Catania e compagne superano le Canoe Rovigo per 4-0, il Circolo Nautico Posillipo per 7-0, la Canottieri Ichnusa per 7-1, il Nazario Sauro per 10-2 e la Canottieri Eur per 12-0. Sesto posto finale per lo Jomar Club Catania, che sfiora l’accesso ai play-off. Rossazzurre battute dal Nazario Sauro per 7-3, dalla Canottieri Eur per 3-1, dalle Canoe Rovigo per 5-2, dal Circolo Nautico Posillipo per 4-1 e dalla Canottieri Ichnusa per 4-2. None in graduatoria le giovanissime del Gruppo Sportivo Canoa Catania. Matilde Caruso e socie cedono alla Canottieri Ichnusa per 7-0, al Nazario Sauro per 6-0, alla Canottieri Eur per 6-1, alle Canoe Rovigo per 12-0 e al Circolo Nautico Posillipo per 7-2. La Polisportiva Canottieri Catania punta, con decisione, al dodicesimo scudetto consecutivo. Per lo Jomar Club Catania e il Gruppo Sportivo Canoa Catania è stata un’esperienza importante. Le giovani poliste catanesi crescono sempre di più e sono pronte a regalare soddisfazioni.

Classifica femminile

POL. CANOTTIERI CATANIA 58 (20 partite) CANOE ROVIGO 52 (20 partite) CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 48 (20 partite) CANOTTIERI ICHNUSA 43 (20 partite) M.M. NAZARIO SAURO 35 (20 partite) JOMAR CLUB CATANIA 28 (20 partite) POL. NAUTICA KATANA 22 (20 partite) CANOTTIERI EUR 20 (20 partite) GR.SP. CANOA CATANIA 13 (20 partite) L.N.I. TARANTO 6 (20 partite) CIRCOLO NAUTICO PALERMO 0 (20 partite)

In Serie A maschile missione compiuta per Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e Jomar Club Catania. I gialloneri si confermano al secondo posto in classifica alle spalle dei campioni d’Italia della Pro Scogli Chiavari. Per la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace quattro successi su quattro. I siciliani battono il Circolo Nautico Posillipo per 5-0, il Canoa Club Bologna per 10-2, l’Idroscalo Club per 4-2 e la Canottieri Eur per 6-2. Chiude al quinto posto lo Jomar Club Catania. I rossazzurri conquistano tre vittorie ed un pareggio. Lo Jomar piega il Canoa Club Bologna per 4-1, l’Idroscalo Club per 3-2 e la Canottieri Eur per 3-2 prima di impattare, contro l’Ichnusa, per 7-7. Ai play-off si qualificano Pro Scogli Chiavari, Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, Canoa Club Napoli, Canottieri Eur, Jomar Club Catania, Idroscalo Club, Canoa Polo Ortigia e Canottieri Ichnusa. Salvezza raggiunta per la Polisportiva Nautica Katana, che chiude al decimo posto. In serie A1 retrocedono Circolo Nautico Posillipo e Canoa Club Bologna.

Appuntamento a sabato 6 e domenica 7 agosto. All’Idroscalo di Milano sarà battaglia per lo scudetto Senior, maschile e femminile, 2022. In contemporanea si giocheranno le finali della categoria Under 14.

Classifica maschile