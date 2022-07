Circolo Canoa Catania, weekend a San Miniato prima dei play-off scudetto di Serie A

L’obiettivo è chiudere nella migliore posizione possibile la stagione regolare e poi dare tutto nella kermesse di Milano che assegnerà il titolo

CATANIA – A San Miniato (Pisa) scendono in acqua le squadre della Serie A maschile e femminile di canoa polo. Sabato e domenica in programma l’ultima giornata prima dei play-off scudetto, che si disputeranno all’Idroscalo di Milano il 6 e 7 agosto. Due giorni di partite fondamentali con le squadre del Circolo Canoa Catania pronte e vogliose di essere protagoniste. L’obiettivo è chiudere nella migliore posizione possibile la stagione regolare e poi dare tutto nella kermesse di Milano, che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2022.

In Serie A maschile, riflettori accesi sulla Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e sullo Jomar Club Catania. I gialloneri di Gianmarco Emanuele occupano la seconda piazza in graduatoria a sole due lunghezze dalla capolista Pro Scogli Chiavari. La squadra siciliana, nella prima gara, affronterà il Circolo Nautico Posillipo (sabato, ore 12,25). Ultima sfida contro la Canottieri Eur (domenica, ore 14,55). I rossazzurri dello Jomar Club Catania di coach Alessandra Catania intendono migliorare il settimo posto in classifica. La squadra catanese incontrerà, nella prima partita, il Canoa Club Bologna (sabato, ore 11,50). Ultimo incontro contro la Canottieri Ichnusa (domenica, ore 14,20).

In Serie A femminile viaggia spedita la Polisportiva Canottieri Catania. Le campionesse d’Italia in carica puntano all’ennesimo scudetto della loro meravigliosa storia. La squadra allenata da Alessandra Catania è prima in classifica. A San Miniato, le etnee nel primo incontro sfideranno le Canoe Rovigo, seconde in graduatoria (sabato, ore 9,35). Nella gara conclusiva giocheranno contro la Canottieri Eur (domenica, ore 14,20).

Obiettivo quarto posto e qualificazione ai play-off per lo Jomar Club Catania. La formazione etnea, in graduatoria, occupa la quinta piazza a tre punti dalla Canottieri Ichnusa. Per lo Jomar, prima partita contro il Nazario Sauro (sabato, ore 12,30). Ultima sfida contro la Canottieri Ichnusa (domenica, ore 12,35). Ottavo in classifica, il Gruppo Sportivo Canoa Catania se la vedrà, nella prima partita, contro la Canottieri Ichnusa (sabato, ore 9) e nell’ultima gara contro il Circolo Nautico Posillipo (domenica, ore 13,10).