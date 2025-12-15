 Circolo del tennis Palermo, denuncia per molestie: radiato un socio
Circolo del tennis di Palermo, la denuncia per molestie: radiato un socio

La decisione è arrivata a maggioranza
LE INDAGINI
di
PALERMO – Una tennista ventenne ha denunciato alle forze dell’ordine di essere stata molestata nello spogliatoio del Circolo del tennis di Palermo da un uomo di 42 anni.

Il Circolo di viale del Fante, ancor prima che partissero le indagini, riferisce l’agenzia Ansa, ha deciso per la radiazione del socio, nel corso di un’assemblea che si è tenuta ieri e che aveva al centro altri punti all’ordine del giorno: 108 i voti favorevoli all’espulsione definitiva, 101 quelli contrari.

Dopo la denuncia, l’uomo aveva presentato le proprie dimissioni, scelta che gli avrebbe consentito in futuro di chiedere una nuova iscrizione. Ma la maggioranza dei soci ha deciso per la radiazione.

