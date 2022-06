Circolo Velico Sferracavallo, concluso il Vela Day 2022

Quattro giornate per conoscere il mondo della vela e del windsurf

PALERMO – Grande partecipazione nel fine settimana al Circolo Velico Sferracavallo (Palermo) per il Vela Day 2022 promosso dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of moving. Quattro giornate (da giovedì 2 a domenica 5 giugno), in cui ragazzi e bambini – da sei anni compiuti – hanno potuto conoscere e scoprire l’affascinante mondo della vela e del windsurf. L’obiettivo – comune a tutti i Circoli che hanno aderito all’iniziativa – avvicinare quanti più giovani possibile a questi sport, dando loro l’opportunità di praticare un’attività fisica, acquisire comportamenti responsabili e di socializzare, il tutto a stretto contatto con il mare e la natura imparando a rispettare l’ambiente.

“Siamo molto soddisfatti – dice il presidente del CVSF, Giuseppe Giunchiglia – dell’entusiastica risposta che anche questa volta ha accompagnato il Vela Day. Più di una cinquantina i bambini e ragazzi che hanno potuto vivere l’esperienza di andare in barca o sulla tavola. Ancora una volta lo sport è collettore di obiettivi importanti e di valori sani, imprenscindibili per un sano sviluppo della personalità e di una coscienza civica. I bambini sono il nostro futuro e contribuire ad educarli all’amore per il mare e la natura ne garantisce il rispetto per tutta la vita. Un grazie doveroso al team degli istruttori che, come sempre, con passione e professionalità ha guidato i nostri giovani ospiti in questa quattro giorni di vela”.

Positivo il feedback di genitori ma soprattutto dei bambini che, per la prima volta, hanno potuto navigare sia su barca a vela che su windsurf.

“E’ stata una bellissima giornata – dice Francesco Torregrossa, 9 anni – in cui ho potuto socializzare con altri bambini e imparare tantissime cose, come le diverse parti della barca: la prua, la poppa, la scotta e tutte le funzioni dell’albero. Mi è piaciuto moltissimo, anche, indossare il giubottino e andare al largo sul gommone con gli istruttori. Qui, a turno, siamo saliti sull’optimist e aiutati dall’istruttore abbiamo fatta la nostra prima esperienza al timone. Sono super contento e non vedo l’ora di ritornare in acqua”.