Circonvallazione, altri due giorni per rifare l’asfalto

Cantiere dall'innesto di viale Fleming alla rotatoria di San Nullo

CATANIA – Martedì 5 e mercoledì 6 settembre, dall’innesto di viale Fleming fino alla rotatoria di San Nullo della circonvallazione, in direzione Nesima, verranno eseguiti gli ultimi lavori di scarificazione e rifacimento del tappeto di asfalto della circonvallazione di Catania.

Si tratta dell’ultimo step di un articolato lavoro di rigenerazione del manto stradale dell’asse viario a due carreggiate, che negli ultimi mesi ha riguardato la riqualificazione dei marciapiedi e l’intero asse viario con la loro messa in sicurezza, 17 anni dopo gli ultimi interventi di manutenzione straordinaria.

I lavori di bitumazione verranno completati in due giorni ed eseguiti a traffico aperto: nel cantiere pattuglie della polizia locale saranno operanti per rendere fluido il movimento veicolare sulla circonvallazione.

La ditta appaltatrice, infine, proseguirà con gli ultimi interventi di messa in sicurezza, tra cui la posa in opera dei catarifrangenti lungo tutto il percorso della circonvallazione, il completamento della segnaletica orizzontale, la tinteggiatura delle barriere di protezione pedonale e la sistemazione dei marciapiedi non ancora riqualificati.