Cirillo, Dc: “Orlando non sia patetico, nei suoi anni governo disastroso”

La nota del segretario regionale del partito

1' DI LETTURA

PALERMO – “Il consiglio che ci sentiamo di dare a Leoluca Orlando è quello di non essere patetico”: lo scrive in una nota il segretario regionale della Dc Stefano Cirillo. “Adesso che – prosegue Cirillo – finalmente a Palermo i morti hanno avuto la loro degna sepoltura e si comincia a respirare aria di buona amministrazione, chiediamo, per favore, caro Orlando, un decoroso silenzio che ci permetterà di stendere un oblio ai suoi anni di disastroso governo della città”.

“Cuffaro non sarà un bersaglio”

La nota di Cirillo arriva all’indomani della serata che ha visto protagonista Leoluca Orlando: “La politica che sventola gli attacchi ipocriti – scrive ancora Cirillo – per cercare di distrarre dai propri fallimenti la lasciamo a Leoluca Orlando. Ma da segretario della Democrazia cristiana non permetterò ad Orlando e ad altri di continuare a usare come bersaglio Totò Cuffaro per le paure che genera il suo grande lavoro di rinnovamento politico, che apre ad un modello innovativo, con leadership fatte dai giovani e al femminile e che certamente sta cambiando il modo di attrarre e di coinvolgere la gente”.