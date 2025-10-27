Cirillo: "Calenda? Ennesimo liberatore che vuole commissariare..."

Il segretario della Dc in Sicilia risponde al leader di Azione

PALERMO – “‘Commissariamo la Sicilia!’ Con queste parole Carlo Calenda ha annunciato in conferenza stampa, alla Camera, la sua nuova crociata contro l’Isola che, ironia della sorte, lo ha eletto senatore”. Lo dice Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc. “L”Illuminato’ torna così ad attaccare la Sicilia, ergendosi a moderno redentore dei Gattopardi – aggiunge -. Qui, il richiamo a ‘Il Gattopardo’ viene spontaneo: noi fummo i leoni e i gattopardi; dopo di noi verranno le iene e gli sciacalli’. Parole che nel romanzo di Tomasi di Lampedusa descrivevano la decadenza, ma mai avrebbero immaginato che a rappresentare la Sicilia sarebbe arrivato il senatore Calenda che sale sul pulpito romano per proporre di commissariare la Regione”.

E ancora: “Zero parlamentari, zero radicamento sul territorio, ma infinite lezioni da impartire. Dice di voler ‘liberare la Sicilia’. Da chi, non è chiaro. Manca solo Angelica al suo fianco, e il nostro Don Calogero 2.0, versione Deluxe, sarebbe completo. Attendiamo soltanto Maurizio Crozza per la parodia: ‘il Gattopardo e il senatore in Azione contro la Sicilia’”.

Per Cirillo “un ‘liberatore’, caricatura perfetta, di cui, sinceramente, avremmo fatto volentieri a meno. Eppure, a differenza dei personaggi del film, il senatore Calenda non è stato nominato dai piemontesi né imposto da qualche potere centrale. È stato eletto dai siciliani”. “Forse si aspettavano idee, progetti, visione, sviluppo, non una proposta di commissariamento per la Regione che lo ha mandato a Roma – conclude -. Noi siciliani abbiamo sopportato di tutto,: borboni, garibaldini, governi ‘salvifici’ e colonizzatori di passaggio. Sopravviveremo anche a lei senatore, e alle sue contraddizioni”.