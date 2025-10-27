Calenda: “Via alla raccolta firme per commissariare la Sicilia”

Le parole del leader di Azione

PALERMO – “Oggi lanciamo una campagna specifica sulla Sicilia che versa in una condizione non degna di un Paese occidentale. La situazione è tragica sotto ogni indicatore, colpisce che ogni giorno ci siano notizie sempre più sconcertanti ma si fa finta di nulla.

Emblematica la vicenda delle 3.200 analisi istologiche andate perdute e arrivate in ritardo, causando persino la morte di una signora a Mazara del Vallo (Trapani). Come se la Sicilia sia un altro mondo e i siciliani siano abituati a questo schifo. I siciliani hanno il diritto di liberarsi dei feudatari della politica”.

Così il leader di Azione Carlo Calenda, nella sala del cenacolo della Camera dei deputati da dove, assieme al presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto e ai dirigenti del partito Sonia Alfano e Antonio Calia, ha lanciato l’iniziativa “commissariamo la Sicilia”.

“Spartizione millimetrica”

“Il mio appello è a Giorgia Meloni – ha aggiunto Calenda –. Il Msi, da me distante anni luce, si è battuto contro la mafia e il malaffare, ed è incredibile che FdI partecipi al banchetto come nulla fosse facendo ogni giorno trattative per posti e quando li ottiene come la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana ha condotte disdicevoli”.

“Se mancano i livelli essenziali delle prestazioni che la Regione deve erogare, e i servizi in Sicilia non ci sono, lo Stato che interviene come prevede la Costituzione – ha detto Calenda -. Nell’isola c’è una spartizione millimetrica, anche alle opposizioni, con le leggi di bilancio vengono distribuiti fondi che vengono erogati in forma clientelare senza bandi. E di fronte a questo non succede niente. Questo sistema va rotto.

La Sicilia deve liberarsi da questo gioco, dal voto clientelare e feudale, questo non è più accettabile. Inizieremo oggi la raccolta di firme, i giovani si sono rotte le scatole della sicilianità che Schifani usa contro i siciliani. È importante che firmino anche i non siciliani contro gestione cafona di feudalesimo”.