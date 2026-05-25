La Russa “Italia dalla parte di Kiev e della pace giusta”

ROMA (ITALPRESS) – “Caro Ruslan, sono vicino a te e a tutto il popolo ucraino che sta resistendo con sacrificio e determinazione all’invasione Russa e agli incivili attacchi contro cittadini innocenti e città. L’Italia col suo governo, ma anche con ampia parte dell’opposizione, sta dalla parte della Ucraina e della pace giusta. In Italia in ogni sede e quindi anche nel Senato da me presieduto questi sentimenti sono e saranno largamente rappresentati con le parole e con i fatti. Spero di avere presto occasione di riabbracciarti di persona. Viva l’amicizia italo-ucraina”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una lettera inviata a Ruslan Oleksijovyc Stefancuk, presidente del Parlamento ucraino.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Senato-