Il parlamentare di Avs sarà anche a Niscemi

PALERMO – “Prendiamoci cura della Sicilia”: Nicola Fratoianni sarà domani e mercoledì in Sicilia, a poche settimane dall’ultimo evento climatico estremo che ha devastato l’isola. L’obiettivo, spiega in una nota, è verificare direttamente i danni provocati dal maltempo e confrontarsi con le amministrazioni comunali sulle misure necessarie per garantire ripresa economica, difesa del territorio, tutela dei cittadini e prevenzione di ulteriori fenomeni climatici.

Le tappe di Fratoianni in Sicilia

Il parlamentare di Avs sarà domani mattina a Niscemi, a partire dalle ore 10 dalla piazza principale, per rendersi conto direttamente del dissesto idrogeologico che ha colpito il centro abitato, per incontrare i cittadini e associazioni. Alle ore 11 circa è previsto presso il comune di Niscemi un incontro con la stampa e le istituzioni locali.

Nel pomeriggio Fratoianni sarà poi ad Agrigento, dove alle ore 18 presso il Circolo Empedocleo (Vicolo San Giuseppe) interverrà alla manifestazione pubblica “Prendiamoci cura della Sicilia”, insieme con Ismaele La Vardera, deputato Ars e portavoce di Controcorrente. Intervengono i coordinatori regionali e provinciali di Sinistra Italiana e di Europa Verde Pierpaolo Montalto, Pasquale Cucchiara, Fabio Giambrone, Alessandra Minniti.

Il giorno successivo, mercoledi 25 febbraio, il leader di SI sarà nelle zone costiere della provincia di Messina, anche queste messe a dura prova dal ciclone Harry: alle ore 10 si terrà un incontro con il Sindaco di Letojanni, quindi alle ore 11.30 nell’Aula Consiliare del Comune di Santa Teresa di Riva è organizzato un punto stampa. Infine alle ore 18 presso il porto turistico di Riposto, nel Catanese, in via Duca del Mare concluderà le sue giornate in Sicilia e la sua visita nei luoghi dell’isola più colpiti dai disastri ambientali, con un’altra iniziativa pubblica.