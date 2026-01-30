Città metropolitana di Catania: al via gli appalti per le strade provinciali

La soddisfazione del sindaco di Castel Di Iudica

CATANIA – “Ricostruzione e rifacimento di diverse arterie stradali ricadenti soprattutto nel territorio di Castel Di Iudica, saranno presto, sistemate e messe in sicurezza grazie all’intervento della città metropolitana di Catania “. Con queste parole il consigliere e capogruppo della Lega alla Provincia nonché sindaco di Castel Di Iudica , Ruggero Strano, esprime soddisfazione per i lavori appaltati che presto porteranno ad una viabilità fruibile e sicura per tutti i cittadini.

A partire dalla Granieri – Caltagirone strada provinciale 34 , dissestata in più punti , la sp 25 tratto frazione Giumara , sp 102 con interventi di manutenzione straordinaria specialmente nei tratti maggiormente ammalorati per la lunghezza di circa 4 km . “ Auspico che venga al più presto nominato, così come da me richiesto, un comandante di polizia provinciale affinché vi sia un controllo e monitoraggio più efficiente nelle vie di collegamento tra i vari comuni della provincia etnea “.