Città metropolitana, è scontro sullo Statuto: “Lagalla è assente”

La nota delle opposizioni

PALERMO – La seduta del Consiglio metropolitano va a vuoto, lo Statuto non c’è ma in compenso non mancano le polemiche. Inizia in salita il percorso politico di Sala Martorana che oggi avrebbe dovuto discutere del documento più importante per l’ente.

Senza lo Statuto, infatti, non è possibile nominare un vice del sindaco metropolitano, né affidare le deleghe ad alcuni consiglieri che svolgerebbero un ruolo simile a quello degli assessori di giunta.

Il centrodestra è arrivato senza un accordo sugli emendamenti e la spaccatura è stata evidente: il risultato è un nulla di fatto con le opposizioni sulle barricate.

“Il sindaco ha disertato la seduta”

“Ancora una volta – dichiarano i consiglieri di Pd, M5s e Avs – Lagalla ha disertato la seduta d’aula, nonostante l’importanza cruciale dei punti all’ordine del giorno. Oggi si doveva approvare lo Statuto Metropolitano, strumento essenziale per il corretto funzionamento dell’Ente. La sua assenza rappresenta un segnale di profondo disinteresse verso le esigenze del territorio”.

Al palo restano anche i debiti fuori bilancio e i regolamenti su suolo pubblico e trasporti. “Il sindaco Lagalla e la sua maggioranza devono comprendere che il loro ruolo non è un optional – continuano -. Non è ammissibile che, per disinteresse o per mere strategie politiche, vengano bloccate decisioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini e delle imprese della Città metropolitana”.