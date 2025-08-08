Civico, pubblicati due avvisi per due incarichi quinquennali

Alle Unità di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia vascolare

PALERMO – L’azienda ospedaliera Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo ha indetto due avvisi pubblici per il conferimento dell’incarico quinquennale delle Unità operative complesse di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia vascolare” del presidio ospedaliero Civico. Le delibere sono consultabili nell’apposita sezione Albo pretorio presente sul sito internet aziendale: www.arnascivico.it. Gli iter burocratici amministrativi sono gestiti dall’Uoc Risorse umane, diretta dall’avvocato Maria Luisa Curti.

“Proseguiamo – commentano Walter Messina, direttore generale, dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli e Vincenzo Barone, direttore amministrativo dell’azienda – l’azione di riorganizzazione intrapresa per colmare alcuni vuoti di direzioni legati alla fisiologica quiescenza dei precedenti responsabili, in unità operative e discipline peraltro strategiche sul fronte dell’alta specialità che caratterizza la mission istituzionale di quest’azienda sanitaria, con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore efficacia ed efficienza della risposta assistenziale ai bisogni di salute”.