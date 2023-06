Clima, l’Agenzia europea dell’ambiente anticipa come sarà l’estate

Dalle ondate di calore senza precedenti alle inondazioni estreme: gli scenari

1' DI LETTURA

ROMA – Clima, l’Agenzia europea per l’ambiente anticipa come sarà la prossima estate. Rischio di ondate di caldo più forti e più lunghe nel Sud Europa e di inondazioni più frequenti ed estreme nel Nord. Sono le prospettive per la prossima estate che emergono da un nuovo data-set pubblicato dalla Agenzia europea dell’ambiente.

I fenomeni meteorologici estremi in Europa hanno ucciso quasi 195.000 persone e causato perdite economiche per oltre 560 miliardi di euro dal 1980, secondo il rapporto. Inondazioni, tempeste, ondate di caldo e freddo, incendi boschivi e frane le principali cause.