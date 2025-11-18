Cloudflare down: perchè ChatGPT, X e Canva non funzionano

Cloudflare, piattaforma che gestisce il traffico di milioni di siti, sta registrando problemi in tutto il mondo.
I disservizi sono iniziati a partire dalle 12 di martedì 18 novembre mandando in down, tra gli altri, ChatGPT, X (l’ex Twitter) e Canva.
“Stiamo assistendo al ripristino dei servizi, ma i clienti potrebbero continuare a riscontrare tassi di errore superiori alla norma mentre continuiamo gli sforzi di ripristino”, ha fatto sapere Cloudflare.
Lo stesso Downdetector, che fornisce aggiornamenti sui malfunzionamenti, sta avendo dei problemi.
Cos’è Cloudflare, andato in down martedì 18 novembre
Cloudflare – andato in down martedì 18 novembre – è un sistema in cloud, basato su una rete di server in tutto il mondo, che offre agli utenti meccanismi di protezione da attacchi informatici aiutandoli a caricare i siti web più velocemente.
Tra i 34 milioni di portali che utilizzano Cloudflare (circa il 20% dei siti presenti su internet), figurano anche Spotify e il gioco online League of Legends.
