Nasconde la cocaina negli slip: arrestato venticinquenne

Alla cattura si è giunti durante un servizio antidroga dei carabinieri della Compagnia di Fontanarossa: è accusato di spaccio

Catania. Appostamenti e perlustrazioni dei carabinieri continuano a portare alla luce storie legate allo spaccio e produrre arresti. In via Cronato, a due passi dal centro di Catania, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un ragazzo di 25 anni, per cui la procura ha disposto l’obbligo di presentazione, con l’accusa di spaccio: aveva una pietra di cocaina di cinquanta grammi.

Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Secondo quanto reso noto dai militari, sotto la loro lente d’ingrandimento era finita una palazzina di via Cronato, che negli ultimi giorni sarebbe stata meta di numerosi giovani: il tipico afflusso di tossicodipendenti in cerca di droga. Nel loro appostamento, così, i carabinieri hanno visto il ragazzo a bordo di uno scooter allontanarsi assieme a una donna e poi rientrare.

A quel punto lo hanno intercettato, lo hanno perquisito e hanno rinvenuto la droga nascosta negli slip: secondo gli inquirenti, sarebbe bastata per farne oltre 300 singole dosi che avrebbero garantito agli spacciatori un introito di 3000 euro circa.