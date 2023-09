Codacons: “Schifani in elicottero a Catania? Chiesto l’accesso agli atti”

L'associazione vuole vederci chiaro sulla missione del governatore a Fontanarossa

CATANIA – Una istanza di accesso agli atti in merito all’utilizzo di un elicottero della Protezione Civile da parte del Presidente della Regione Renato Schifani in occasione di un sopralluogo compiuto il 3 agosto scorso nell’aeroporto di Catania insieme seguito all’incendio sviluppatosi il 16 luglio scorso nel Terminal A dello scalo è stata depositata dal Codacons alla Regione Siciliana, all’Assessorato regionale all’economia e alla Protezione Civile regionale. Lo rende noto la stessa associazione.