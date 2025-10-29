Coldiretti: dai fondi Poc 30mila euro per gli invasi aziendali

PALERMO – “Trentamila euro a fondo perduto per la costruzione degli invasi aziendali”. Lo comunica Coldiretti Sicilia. “Si tratta di fondi previsti nel Piano Operativo Complementare POC 2014/2020 importanti per la definizione di strutture aziendali capaci di recuperare l’acqua. Dalle dighe non collaudate con il contenuto gettato in mare, alla mancata manutenzione. Con le reti colabrodo il panorama della gestione delle risorse idriche è molto fosco e peggiora anche per la temperatura ancora elevata”.

“Per questo – continua la nota – gli invasi aziendali possono rappresentare una soluzione ma certamente non un’alternativa ad un sistema che possa soddisfare le richieste degli agricoltori – ribadisce Coldiretti Sicilia -. L’accesso a questo aiuto potrà certo alleviare di poco le problematiche in attesa che l’Assemblea Regionale Siciliana approvi aiuti più cospicui ed adeguati alle esigenze”.

“Manca il senso di responsabilità nei confronti degli agricoltori – conclude Coldiretti Sicilia -. Sarebbe opportuno conoscere il bilancio dei lavori fatti alla luce della prossima campagna agraria. Gli impegni dell’estate sulle norme che sarebbero state approvate in autunno sono completamente naufragati. Primo tra tutti la riforma dei consorzi di bonifica attesa da circa trent’anni”.