Stop collegamenti Isole minori, Barbagallo: ‘Schifani risolva problema’

"Un vero e proprio disastro economico-turistico per l'isola"

“Lo stop ai collegamenti con le isole minori è un vero e proprio disastro dal punto di vista economico e turistico che procura un danno notevole, anche di immagine, per la Sicilia. E per di più giunge nel pieno della stagione estiva con le attività turistiche e commerciali in serissima difficoltà a causa delle corse saltate che fanno mancare anche gli approvvigionamenti essenziali”.

Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo Dem in commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo, dopo che la compagnia Caronte ha annunciato di voler disdire il contratto con la Regione in seguito al rigetto, al Tribunale del Riesame, dell’istanza di di dissequestro di alcune navi della flotta.

Barbagallo: “Il governo Schifani è sempre un passo indietro”

“E’ sconsolante, anche in questo caso – aggiunge Barbagallo – l’inerzia con cui le cose succedono in Sicilia dove il governo Schifani è sempre un passo indietro, arriva sempre dopo, appende dei fatti in ritardo. E poco importa se, a parole, vengono convocati vertici e riunioni d’urgenza mentre il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, semplicemente se ne infischia”.

“Risolvano il problema – Salvini e Schifani – ora, non a settembre, trovando una soluzione immediata che garantisca nuovamente un servizio pubblico degno per cui sono previste risorse ingenti”, conclude il segretario regionale del PD Sicilia.