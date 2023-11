Colosimo: “Operazione Sco ed Fbi risposta globale alla mafia”

Il presidente della commissione Antimafia si complimenta con le forze dell'ordine

PALERMO – “L’operazione condotta dallo Sco della Polizia di Stato e dall’Fbi contro la criminalità organizzata di Palermo e New York rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto sia pericolosa e ramificata la rete di legami dei clan siciliani con le famiglie mafiose americane”. A dichiararlo è Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia.

“La collaborazione tra gli inquirenti italiani e quelli americani ha portato alla luce una serie di collegamenti che vedono al centro dell’azione mafiosa lo spaccio di stupefacenti e le estorsioni, un quadro complesso e preoccupante che, come dimostrano queste arresti, non conosce confini. Sono da sempre convinta che un fenomeno globale come la mafia abbia bisogno di una risposta globale e le brillanti indagini di oggi, condotte in piena sinergia dallo Sco e dall’Fbi, ne sono la conferma”.