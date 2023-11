“Colpi di pistola a Librino”: polizia e scientifica al viale Castagnola

Le verifiche sono iniziate nel pomeriggio

CATANIA – “Colpi di pistola a Librino”, la segnalazione è arrivata oggi pomeriggio alla polizia. In campo volanti e agenti della scientifica.

Colpi di pistola, la segnalazione

Una possibile sparatoria al viale Castagnola, nel cuore di Librino, uno dei quartieri maggiormente a rischio di Catania. Ma è giallo, perché la polizia si è recata sul posto e gli agenti della scientifica – come confermato a LiveSicilia – non hanno rinvenuto bossoli. Le verifiche proseguono da alcune ore, difficile dire, ancora, se si sia trattato di un falso allarme. Ma a Librino l’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, tra i gruppi che gestiscono il traffico di droga le tensioni sono all’ordine del giorno e non si contano gli scontri sfociati nel sangue.