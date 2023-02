Colpito da bici a Torino, i genitori: “Grazie per la forza che ci date”

I carabinieri hanno fermato cinque giovani ritenuti colpevoli del brutto gesto

1' DI LETTURA

“Grazie di cuore Torino! Agli amici e colleghi di medicina di Mauro perché ogni giorno sono qui, con noi, dietro la porta della Terapia Intensiva a dare forza e per l’instancabile attività di sensibilizzazione e di ricerca della verità a questa ingiustizia“. Lo scrivono i genitori di Mauro, il ragazzo colpito da una bicicletta elettrica lanciata ai Murazzi di Torino.

I genitori di Mauro ringraziano anche “l’arma dei Carabinieri di Torino che ha raccolto la fiducia della gioventù sana di questa città e che non ha mai smesso di starci vicino. A loro che, insieme all’Autorità Giudiziaria, hanno fatto giustizia al vile e atroce atto di violenza che ha distrutto la vita di Mauro. A tutte le Istituzioni, al Sindaco e alla Comunità Accademica che non hanno fatto mai mancare il loro appoggio. A tutti i Torinesi, agli amici, a chi non ci conosce, alle mamme e alla Comunità parrocchiale della Crocetta che prega insieme a noi. Un grazie particolare ai Medici e a tutto il Personale Sanitario del C.T.O. che, con serietà, preparazione e dedizione massima, stanno assistendo Mauro in questa lunga e dolorosa battaglia”.