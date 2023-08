L'aggressore lo accusava di aver guardato la propria fidanzata

È morto in ospedale, nel giorno di Ferragosto, l’uomo colpito con un pugno ad Altopascio, in provincia di Lucca, lo scorso 6 agosto da un giovane che, secondo una ricostruzione, lo accusava di aver dato un’occhiata di troppo a una ragazza. La vittima si chiama Luigi Pulcini, 75 anni, aggredito in strada.

L’uomo venne colpito e per lui fu necessario il ricovero per via delle gravi condizioni.

L’aggressore fuggì per poi presentarsi in caserma e dichiararsi colpevole.