Coltivazione di marijuana in casa, arrestato un 50enne a Niscemi

L'operazione dei carabinieri

NISCEMI – Coltivazione di marijuana in casa, arrestato un cinquantenne a Niscemi. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione della cittadina del Nisseno nel corso di un servizio antidroga.

L’uomo, residente a Niscemi, è stato colto in flagranza di reato e ritenuto responsabile dei reati di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto all’ultimo piano dell’abitazione dell’indagato una serra artigianale completa di impianto di aerazione, allestita per la coltivazione di piante di cannabis indica. All’interno del locale sono state rinvenute cinque piante di marijuana, ognuna di altezza superiore al metro.

Trovati e sequestrati anche due contenitori in vetro contenenti 34 grammi di marijuana, un grammo di hashish e vari attrezzi utilizzati per la pesatura. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.