Comandante Vigili del fuoco di Catania, si insedia Tafaro

CATANIA – Nuovo comandante nei Vigili del fuoco di Catania. Questa mattina l’ingegnere Salvatore Tafaro, già Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco a Messina, si è insediato in qualità di Comandate reggente, nella Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Tafaro assicurerà la continuità di comando a seguito del collocamento a riposo dell’ingegnere Giuseppe Biffarella.

Il nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Catania

L’ingegnere Salvatore Tafaro presta servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal Dicembre del 1990. Come Funzionario direttivo ha svolto numerosi incarichi presso il Comando Vigili del Fuoco di Siracusa, approfondendo tra l’altro le conoscenze sulle attività a rischio di incidente rilevante.

Nel 2010, con incarico del Ministro dell’Ambiente, viene nominato componente della Commissione Nazionale per le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), partecipando anche alla commissione per l’AIA dell’ILVA di Taranto. Ha preso parte a numerose calamità nazionali (Piemonte, Calabria, L’Aquila, Messina, Emilia Romagna, Lampedusa, etc.) e internazionali (Haiti).

Gli incarichi da dirigente

È dirigente dal 2015 e come primo incarico ha ricoperto il ruolo di dirigente di supporto presso la Direzione FVG dal Gennaio 2016 fino al 14 Settembre 2016. È stato Comandante Provinciale di Vibo Valentia dal 15 settembre 2016 al 15 settembre 2018 e, durante il suo mandato, ha partecipato all’emergenza sisma Italia centrale come dirigente referente della DICOMAC a Rieti e coordinato due emergenze alluvione (dichiarate con stato di calamità), oltre ad aver gestito tutta la stagione incendi boschivi del 2017. Ha ricoperto dal 15 settembre 2018 al 29 giugno 2020 l’incarico di Comandante provinciale di Matera e l’incarico di reggenza del Dirigente referente della Direzione regionale della Basilicata fino al 9 gennaio 2020.

Nel 2019 ha coordinato l’organizzazione della Safety per tutti gli eventi di “Matera 2019-Capitale Europea della Cultura”, oltre che l’emergenza idrogeologica nel Comune di Pomarico del 29 Gennaio 2019 e ancora in atto.

Ha partecipato, in qualità di componente, a diversi tavoli tecnici coordinati dalla Prefettura e dalla Provincia di Matera ed è componente dell’Osservatorio Provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha ricoperto l’incarico di Comandante di Trapani dal 29 giugno 2020 al 2 settembre 2021. Dal 2 Settembre 2021, dopo la promozione a dirigente superiore, è Comandante provinciale di Messina. Con recente incarico del 6 Aprile scorso è anche Comandante reggente di Catania. È autore di diverse pubblicazioni sui rischi industriali e sulla prevenzione incendi in ambito civile.