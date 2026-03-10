Comiso ‘Città della Pace’, l’Ars celebra la lotta contro i missili Cruise

Ddl votato all'unanimità

PALERMO – ‘Comiso città della Pace’, lo stabilisce una norma approvata dall’Ars nel pomeriggio. Nella cittadina ragusana sarà organizzata ogni anno una settimana internazionale dedicata alla pace con convegni, conferenze e tavole rotonde, mostre di arte e fotografia, rappresentazioni teatrali e cineforum, festival e concerti. Il disegno di legge era stato proposto dal dem Nello Dipasquale e condiviso dal gruppo dem. L’aula lo ha votato all’unanimità.

Catanzaro: “Valorizzata la storia della Sicilia”

“L’approvazione della legge che riconosce Comiso ‘Città della Pace’ è un risultato importante che valorizza una pagina significativa della storia della Sicilia”, dice Michele Catanzaro, capogruppo del Partito democratico all’Ars, “Negli anni ’80 – aggiunge Catanzaro – Comiso è stata uno dei simboli del pacifismo internazionale con le mobilitazioni contro l’installazione dei missili Cruise. Grazie all’iniziativa legislativa riconosciamo ufficialmente quel ruolo e potremo promuovere iniziative culturali e istituzionali dedicate alla pace”.

Barbagallo e Dipasquale: “Dalla Sicilia segnale al mondo”

Sul voto di Sala d’Ercole intervengono anche il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, e lo stesso Dipasquale. “Comiso città della pace è un grande segnale di distensione che parte dalla Sicilia, cuore del Mediterraneo, in un’epoca di conflitti feroci, dall’Ucraina all’Iran, senza dimenticare Gaza – dicono -. Ogni anno dunque a Comiso, in provincia di Ragusa, si terrà la settimana internazionale della pace che consentirà l’organizzazione di convegni, conferenze, tavole rotonde, mostre di arte e fotografia, rappresentazioni teatrali e cineforum, festival e concerti, attività culturali e manifestazioni per la valorizzazione e la diffusione del valore della pace”.

Il deputato regionale del pd Nello Dipasquale

Il ddl prevede, tra le altre cose, l’istituzione di un comitato che avrà il compito di proporre alla giunta regionale, al libero Consorzio comunale di Ragusa e al comune di Comiso, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati anche a carattere internazionale, iniziative e progetti a sostegno della cultura della pace nel comune di Comiso e nel territorio della Regione.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA