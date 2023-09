Comiso, furto all’interno di un panificio: un arresto

Il complice è stato denunciato

COMISO (RAGUSA) – Comiso: Carabinieri e Polizia di Stato arrestano una persona e ne denunciano un’altra per furto all’interno di un panificio. Le forze dell’ordine hanno colto sul fatto due cittadini extracomunitari. Insospettiti dalla porta d’ingresso del divelta dell’esercizio commerciale, carabinieri e poliziotti sono entrati nel panifico.

Uno dei due ladri era nascosto dietro al bancone e tentava di nascondere il denaro prelevato dal registrare di cassa e 20 bottiglie di birra, l’altro (ritenuto il complice) è stato sorpreso a trafugare nove chilogrammi di biscotti. Una volta in caserma è emerso che uno dei due ladri, colti in flagranza di reato, era sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne. Per lui sono scattate le manette. Il complice è stato invece deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il medesimo reato di tentato furto aggravato.