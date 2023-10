Comiso, rapina in una gioielleria: arrestato un uomo di 38 anni

Il malvivente ha usato una pistola a salve

1' DI LETTURA

COMISO (RAGUSA) – Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Comiso, in provincia di Ragusa, per tentata rapina a mano armata in una gioielleria del centro storico.

La dinamica della rapina

L’uomo, di origini comisane e con precedenti di polizia, è stato colto in flagranza di reato mentre che entrava nella gioielleria a volto scoperto, fingendosi interessato all’acquisto di un regalo. Una volta all’interno, si è recato dietro il bancone, estraendo velocemente dal proprio borsello una pistola. Il rapinatore ha minacciato il titolare del negozio, intimandolo di consegnargli tutta la merce esposta, orologi e gioielli vari, strattonandolo per sollecitarlo alla consegna. Il gioielliere ha reagito, è scaturita una breve colluttazione, è riuscito a divincolarsi e a scappare, allontanandosi dal negozio.

L’arma era una pistola a salve

Il rapinatore è quindi rimasto bloccato all’interno del negozio a causa dell’attivazione della chiusura automatica della porta. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia, che hanno arrestato l’uomo dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere del negozio. L’arma usata dal rapinatore, una pistola a salve, priva del tappo rosso, era una fedele riproduzione di quella in dotazione alle forze di Polizia.