Comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata: si dimettono in 4

Erano stati nominati lo scorso mese di gennaio.

CATANIA. Pioggia di dimissioni all’interno del comitato dei festeggiamenti agatini. Da quanto risulta al nostro giornale, quattro dei sei componenti in carica hanno lasciato l’organo che in maniera paritetica mette allo stesso tavolo esponenti indicati dalla Chiesa di Catania e da Palazzo degli Elefanti nell’organizzazione di uno degli eventi religiosi più partecipati al mondo.



Si tratta di Rosalba Panvini, Grazia Manuela Banna, Santa Barresi e l’avvocato Maurizio Magnano di San Lio. Quest’ultimo, raggiunto dalla nostra testata, ha fatto sapere di avere già protocollato le dimissioni e di averle comunicate alla presidente Mariella Gennarino e, per conoscenza, a monsignor Luigi Renna e al commissario del Comune, Federico Portoghese.

“I tanti impegni connessi alla libera professione – spiega – non mi consentono di continuare efficacemente. Si tratta di un impegno importante, che merita il massimo impegno, e io non posso darlo. Per rispetto della Santa e della Città, ho preferito prendere una decisione di coscienza”.



I membri del comitato erano stati nominati lo scorso gennaio, dal sindaco Salvo Pogliese e da Monsignor Salvatore Gristina. A fine novembre, invece, era stata presentato il programma dei festeggiamenti, il primo dell’era post Covid. Durante la presidenza di Riccardo Tomasello, attualmente candidato alla carica di sindaco, era già successo che il comitato perdesse metà dei suoi componenti.



Lo statuto del Comitato, all’articolo 9, comma 4, dice: “Il Comitato dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti”.