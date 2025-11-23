Le ragioni del successo di un classico senza tempo

Nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, la Rai ha riportato in prima serata le repliche de “Il Commissario Montalbano”. Una scelta che si è tramutata nell’ennesima conferma: il commissario più amato d’Italia non conosce crisi.

I vecchi episodi di Montalbano hanno macinato ascolti mostrando come il pubblico continui a percepire la serie come un appuntamento irrinunciabile. Un successo che trascende la televisione e si radica in un immaginario collettivo dove letteratura, identità siciliana e paesaggi mozzafiato si fondono in un prodotto unico.

Sonia Bergamasco e Luca Zingaretti (Foto da video)

Il successo delle repliche spiegato da Aldo Grasso

Il noto critico televisivo Aldo Grasso ha detto la sua sulle pagine del “Corriere della Sera” riconoscendo i punti di forza della serie. Innanzitutto, ha sottolineato quanto sia “un dato sorprendente, senza precedenti nella storia della tv italiana” il fatto che le repliche de “Il Commissario Montalbano” (oltre 200) continuino a registrare ascolti elevatissimi, talvolta analoghi a quelli ottenuti dagli episodi trasmessi in prima assoluta.

A suo giudizio, il fascino della serie risiede in buona parte nella figura di Salvo Montalbano (“umano, credibile e complesso, lontano dagli eroi invincibili”) e nella capacità del prodotto di offrire uno spettacolo familiare, una sorta di “rituale serale” che lo spettatore riconosce e attende.

Secondo il critico tv, in una programmazione televisiva sempre più frammentata e con una molteplicità di piattaforme che offrono infinite scelte, la forza della serie sta proprio nell’essere un “appuntamento rassicurante”, in cui il tempo sembra cristallizzarsi e la Sicilia assume una dimensione quasi metafisica. “Tutto ritorna, il dialetto resta un’invenzione retrò curiosa”, fa notare.

Peppino Mazzotta, Cesare Bocci e Luca Zingaretti (Foto da video)

Montalbano, perché non vedremo più nuovi episodi

Nonostante il successo delle repliche trasmesse su Rai 1 e disponibili su RaiPlay e l’affetto incondizionato del pubblico, la prospettiva di nuovi episodi appare oggi più lontana che mai. Negli ultimi anni, la serie è stata funestata dai lutti perdendo tre figure fondamentali, senza le quali l’universo di Montalbano non potrebbe mantenere la propria essenza.

Andrea Camilleri, il creatore dell’intero mondo narrativo, è venuto a mancare nel 2019. La sua capacità di raccontare la Sicilia, le sue contraddizioni e la sua umanità attraverso una lingua unica e inconfondibile è un patrimonio irripetibile. Nel 2019 si è spento anche Alberto Sironi, il regista lombardo che ha diretto la serie per vent’anni, mantenendo un equilibrio perfetto tra romanzo e spettacolo televisivo e contribuendo a trasformarla nella fiction più amata della televisione italiana, riconoscibile sin dal primo fotogramma.

A questa doppia perdita si aggiunge quella di Luciano Ricceri, lo scenografo che ha costruito l’estetica della serie scegliendo con attenzione maniacale gli spazi reali e modellandoli in funzione della narrazione.

Senza questi tre protagonisti creativi, la creazione di nuovi episodi rischierebbe di essere un esercizio di imitazione, privo della forza autoriale che ha reso eterna la serie.

Luca Zingaretti e Angelo Russo (Foto da video)

Luca Zingaretti: “Avventura meravigliosa ma conclusa”

Anche Luca Zingaretti, volto insostituibile del commissario, ha più volte manifestato dubbi e resistenze nel tornare a indossare i panni di Montalbano senza il suo “triangolo creativo” originario. “Montalbano non è mai stato un problema di soldi – ha detto nel 2021 in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” – Diciamo che per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa”.

“L’autore non scrive più – ha spiegato – e anche il mio amico regista, Alberto Sironi, se ne è tristemente andato. Ha senso terminare la saga filmando gli ultimi due romanzi inediti (“Il cuoco dell’Alcyon” e “Riccardino”, ndr) anche in segno di rispetto verso di loro? Oppure è proprio la loro mancanza a suggerire un rispettoso silenzio? Propendo per la seconda ipotesi”.

Luca Zingaretti (Foto da video)

“Il Commissario Montalbano”, origine e storia

La serie, prodotta da Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, è nata nel 1999 da un’idea dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni. Sono 37 gli episodi de “Il Commissario Montalbano” andati in onda nell’arco di 20 anni, a partire dal maggio del 1999 fino al marzo del 2021. Andrea Camilleri amava dire, con la sua consueta ironia, che il super poliziotto gli stava diventando quasi antipatico perché lo costringeva a scrivere nuovi capitoli mentre lui avrebbe voluto concentrarsi su un romanzo storico.

Per il suo aspetto, lo scrittore si era inizialmente ispirato a Pietro Germi, un riferimento evidente anche nella statua del commissario a Porto Empedocle. Con il tempo, però, Camilleri si disse entusiasta della scelta di Luca Zingaretti — che era stato suo allievo all’Accademia d’Arte Drammatica — così come di Michele Riondino, interprete de “Il giovane Montalbano”.

Andrea Camilleri (Foto tratta da ‘Camilleri 100’ in onda su Rai 1)

Da Mimì Augello a Catarella, i personaggi iconici della serie

Nella costruzione narrativa dell’autore siciliano, Salvo Montalbano è nato a Catania e ha perso la madre quando era ancora bambino. Cresciuto dal padre, che rinuncia per anni a una nuova vita sentimentale nell’attesa che il figlio trovi la propria strada, il poliziotto approda alla guida del commissariato di Vigata dopo vari trasferimenti da una sede all’altra.

Da tempo legato sentimentalmente a Livia, interpretata negli anni da Lina Perned, Katharina Böhm e Sonia Bergamasco, il poliziotto più famoso della tv italiana vive con lei una relazione complicata dalla distanza. La donna abita in Liguria e, nonostante l’amore che li lega, i due non trovano mai il momento giusto per sposarsi. Accanto a Luca Zingaretti, un cast diventato iconico: da Peppino Mazzotta nel ruolo di Giuseppe Fazio a Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, fino a Angelo Russo, il Catarella della fiction, e a Marcello Perracchio, morto nel 2017 e noto per aver prestato il volto al dottor Pasquano.

Luca Zingaretti e Marcello Perracchio (Foto da video)

Dove sono stati girati gli episodi di Montalbano

L’“effetto Montalbano” ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo turistico della Sicilia sud-orientale, trasformando luoghi già ricchi di storia in simboli della cultura pop nazionale e internazionale. Le repliche di questi mesi non fanno che rinnovare questo fascino, riportando in televisione una Sicilia luminosa, calda, sospesa tra passato e presente.

Scicli, sede del commissariato di Vigata ricreato al piano terra del palazzo municipale, è diventata una tappa quasi obbligata per i turisti. Ragusa Ibla, con la sua piazza Duomo e i vicoli barocchi, ha assunto una dimensione quasi mitologica grazie alle inquadrature che l’hanno resa riconoscibile ovunque. Modica è stata catapultata oltre i confini delle sue tradizioni per diventare un vero e proprio luogo di pellegrinaggio televisivo.

La Scala dei Turchi, con la sua falesia bianca affacciata sul mare, è oggi una delle mete più fotografate dai turisti proprio per la sua presenza nelle scene più iconiche della serie. Anche Marzamemi, borgo marinaro dal fascino autentico, è stato trasformato in una destinazione ricercata, così come la Valle dei Templi di Agrigento e il santuario di Tindari.

Impossibile non menzionare Punta Secca dove sorge la villetta che nello sceneggiato è la casa di Montalbano. Qui il poliziotto interpretato da Luca Zingaretti si rilassa godendosi il silenzio del mare e quello dei suoi pensieri. E poi ancora il Castello di Donnafugata scelto nel 2012 dallo stesso attore romano per le sue nozze con la collega Luisa Ranieri.